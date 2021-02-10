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  • Google обновит дизайн всех ползунков и индикаторов прогресса в Material You – как они будут выглядеть?

Google обновит дизайн всех ползунков и индикаторов прогресса в Material You – как они будут выглядеть?

19.01.2024 62 0

НОВЫЙ ВИД

Google продолжает совершенствовать свой фирменный дизайн Material You, недавно обновив визуальное оформление ползунков и индикаторов прогресса.

Google обновит дизайн всех ползунков и индикаторов прогресса в Material You – как они будут выглядеть? – фото 1

Как заметил Dylan Roussel, Google добавил к индикаторам прогресса скругленные углы, новую анимацию и повышенный цветовой контраст. Компания также отказалась от предыдущего квадратного дизайна в пользу более округлых форм.

Google обновит дизайн всех ползунков и индикаторов прогресса в Material You – как они будут выглядеть? – фото 2

По словам Google, столь небольшие, но существенные изменения призваны повысить удобство использования и доступность интерфейса.

Google обновит дизайн всех ползунков и индикаторов прогресса в Material You – как они будут выглядеть? – фото 3

Что касается ползунков, то тонкая линия была заменена толстой линией в форме таблетки. Ручка теперь представляет собой простую вертикальную черту, а не круг, как раньше.

Обновленные индикаторы прогресса уже появились в некоторых приложениях Google, например, Google Photos и Play Маркет, а вот новый дизайн ползунков Material You пока не реализован. Но, несомненно, компания работает над их интеграцией в Android.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.01.2024
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Google обновит дизайн всех ползунков и индикаторов прогресса в Material You – как они будут выглядеть?