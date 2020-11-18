Google Pay 2020: платежный сервис серьезно обновился

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Новый Google Pay приносит с собой новые функции и возможности

Скептики утверждают, что Google Pay — жалкая пародия на Apple Pay. Впрочем, это не останавливало фанатов Android-устройств от пользования сервисом. Естественно, что такая популярность не осталась незамеченной со стороны Google, которая решила сделать из Pay самостоятельный и совершенный финансовый инструмент.

Сегодня была представлена новая версия платежного сервиса, которая получила обновленный интерфейс, а также целый ряд новых функций, призванных обеспечить комфорт, легкость и безопасность проведения трат, а также позволяют мониторить свои расходы. Google Pay становится не только платежным сервисом, но и личным финансовым аналитиком.

Google Pay образца 2020 года базируется на трех китах: безопасность, простота и партнерство. В приложении появились три вкладки, где одна отображает список контактов для быстрой отправки или получения средств. Вторая — онлайн-продажи или близлежащие магазины, заправочные станции, парковки, кафе и прочие заведения, где можно оплачивать покупки посредством Google Pay. Кроме того, вверху появилась иконка любимой карты, коснувшись которой можно выбрать другую карту, посмотреть билеты и получить доступ к подарочным картам или картам лояльности.

И третья вкладка — профиль Insights, помогающая систематизировать траты, получать выписку по доходам или расходам за определенный период времени, а также можно планировать собственные траты на какой-то временной отрезок. Можно также установить фильтры, позволяющие мониторить расходы по видам трат. Например, можно узнать, сколько средств потрачено на пропитание, заправку авто или развлечения, а также узнать о сумме расходов за выходные дни.

В дополнение пользователь получает в свое распоряжение тонкие настройки безопасности, где он может задать хранение или отказ от сохранения истории транзакций. Google Pay по-прежнему может получать квитанции и пропуски из Gmail, но теперь он может импортировать квитанции и из Google Photos. Можно также сканировать QR-коды для поиска скидок.

В перспективе — создание комплексного виртуального счета в Google Pay при поддержке разных банков. Когда фишка будет реализована, точных данных нет. Уже сегодня доступно обновление для iOS и Android-устройств. Но распространяется оно на территории США, а впоследствии апдейт отправится в путешествие по миру.

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Источник: techcrunch