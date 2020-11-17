Google обновит приложение Gmail, чтобы обеспечить лучшую конфиденциальность

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Google продолжают работать над своими приложениями – настала очередь Gmail.

Как бы удивительно это не звучало, но вот уже 14 лет Gmail является одним из самых популярных почтовых клиентов. Одним из самых больших плюсов Gmail является уровень безопасности – по данным Google, Gmail блокирует более 99,9% спама, фишинга и вредоносных программ, попадающих в папку «Входящие».

Также Google уже давно сообщает вам, какие данные собирает компания, чтобы вы знали, что именно уходит на сервера компании.

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В ближайшее время Google добавит в Gmail дополнительные настройки, которые позволят пользователям использовать такие функции, как автоматическая фильтрация еще удобнее – теперь письма будут автоматически «раскидываться» по нескольким категориям. Также добавится новая функция «Умный ответ», которая будет предлагать вам короткие ответы на рекламные или автоматически созданные письма.

Учитывая появление новых функций, нацеленных на сбор ваших данных, Google приняли решение добавить возможность отключить их. Если же они вам понадобятся, их также можно включить снова в настройках.

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Также копания добавляет другие элементы управления, которые позволят пользователю персонализировать продукты Google, используя данные из приложения Gmail. Другими словами, наиболее часто используемые приложения Google (вроде Ассистента и Карт) могут использовать личные данные, полученные в Gmail, чтобы повысить удобство использования. Например, пользователи могут получать напоминания о счетах, которые они должны оплатить через Google Ассистента, а Google Карты покажет местоположение, указанное в вашем письме.

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Источник: Google Blog



https://andro-news.com/news/oficialno-huawei-prodali-honor-chtoby-spast-brend-ot-bankrotstva.html Официально: Huawei продали Honor, чтобы спасти бренд от банкротства(в Адм. панель)

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