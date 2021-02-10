Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay заблокированы в России

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Россиянам придется привыкать жить в изоляции от цивилизованного мира и за железным занавесом

Санкции против России набирают обороты и ограничения все ощутимее бьют по россиянам. Платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay стали недоступны в РФ. Помимо этого, платёжные карты Mastercard и Visa, выпущенные российскими банками не работают за рубежом и по ним невозможно совершить оплату в интернет-магазинах.

Блокировка вступила в силу сегодня в 00:00 по московскому времени. Из разных регионов России поступают сообщения, что пользователи не могут расплатиться при помощи смартфонов и смарт-часов. Карты, выпущенные российскими банками, нельзя добавить в Apple Pay. Сервис предлагает выбрать другой способ оплаты из-за того, что оплата Apple Pay на данный момент в этом регионе недоступна.

Аналогичная ситуация складывается и с Google Pay. Также ранее компания разослала разработчикам приложений в этой стране письмо с предупреждением о приостановке работы платежной системы Google Play. Рядовые пользователи с сегодняшнего дня не смогут приобретать платные программы, подписки и игры. Бесплатный контент можно будет установить.

С 10 марта российские банки прекратили выпуск платежных карт Visa и Mastercard. Уже выпущенные карты продолжат работать, но только на территории России. Их по-прежнему можно использовать как средство оплаты покупок в магазине и снять наличные в банкомате.

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