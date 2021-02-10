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Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay заблокированы в России

10.03.2022 1053 4

Россиянам придется привыкать жить в изоляции от цивилизованного мира и за железным занавесом

Санкции против России набирают обороты и ограничения все ощутимее бьют по россиянам. Платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay стали недоступны в РФ. Помимо этого, платёжные карты Mastercard и Visa, выпущенные российскими банками не работают за рубежом и по ним невозможно совершить оплату в интернет-магазинах.

 

Блокировка вступила в силу сегодня в 00:00 по московскому времени. Из разных регионов России поступают сообщения, что пользователи не могут расплатиться при помощи смартфонов и смарт-часов. Карты, выпущенные российскими банками, нельзя добавить в Apple Pay. Сервис предлагает выбрать другой способ оплаты из-за того, что оплата Apple Pay на данный момент в этом регионе недоступна.

 

Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay заблокированы в России – фото 1

 

Аналогичная ситуация складывается и с Google Pay. Также ранее компания разослала разработчикам приложений в этой стране письмо с предупреждением о приостановке работы платежной системы Google Play. Рядовые пользователи с сегодняшнего дня не смогут приобретать платные программы, подписки и игры. Бесплатный контент можно будет установить.  

 

С 10 марта российские банки прекратили выпуск платежных карт Visa и Mastercard. Уже выпущенные карты продолжат работать, но только на территории России. Их по-прежнему можно использовать как средство оплаты покупок в магазине и снять наличные в банкомате.

 

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Google Pay Apple Pay Samsung Pay
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.03.2022

Комментарии

Алексей Куров 0
привязаной МИР оплата проходит.
10.03.2022 13:50
Алексей Арсенин 0
Алексей Куров, Mir PAY?
10.03.2022 14:22
Алексей Куров 0
Алексей Арсенин, нет, и самс пэй и эппл пей
10.03.2022 15:32
Алексей Арсенин 2
Донецкая область тоже отключена.
10.03.2022 11:52

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Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay заблокированы в России