Google переходит на чипсеты из Тайваня - Samsung отодвинут на второй план

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Новые Tensor чипы – без корейцев

Как стало известно, Google решил сменить стратегию производства своих процессоров Tensor и AI-чипов. Компания отошла от сотрудничества с Samsung и обратила свой взор на тайваньских производителей.

По информации издания Taiwan Economic Daily, Google уже передал свою версию Tensor на тестирование в KYEC – тайваньскую компанию, предоставляющую услуги тестирования новых чипов. Тестирование должно начаться в середине этого года.

В прошлом году сообщалось, что Google планирует работать с Samsung еще раз над Tensor G4 для Pixel 8, но после этого перейдет на TSMC для производства Tensor G5 в 2025 году. Переход позволит повысить энергоэффективность чипов.

Кроме Tensor, Google также хочет использовать услуги KYEC для своих AI-чипов. Таким образом, компания стремится закрепиться на тайваньском рынке полупроводников. Это решение может дать Google преимущества в улучшении производительности чипов. А для KYEC – стать поворотным моментом, ведь Google доверил им ответственную задачу. Увидим, оправдает ли оно себя!

Источник - taiwan economics daily