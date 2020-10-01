Google Phone обзавелось одной любопытной фишкой

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Коротайте время ожидания с пользой

Вчера на своей достаточно короткой презентации Google умудрилась представить сразу несколько новых продуктов. И речь не только о Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Корпорация добра представила несколько обновленных фирменных приложений, среди которых оказалось и штатное приложение для звонков Google Phone. Одним из важных и полезных нововведений стала функция «Hold for Me».

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Ее задача — экономия времени пользователя, который пытается дозвониться до горячей линии каких-то компаний или служб, где с той стороны первоначально трубку берет автоответчик. Теперь можно избавить себя от необходимости выслушивать голос автоответчика. Функция «Hold for Me» распознает записанный голос или рингтон в режиме ожидания, а дождавшись ответа оператора, она известит пользователя о том, что его звонок принят при помощи звука, подсказки на экране или посредством вибрации. При этом абонент на другом конце провода будет предупрежден о необходимости подождать, чтобы пользователь мог ответить на звонок.

Но, увы. Новая функция Google Phone функционирует лишь на территории США. Также необходимо активировать ее в настройках и впоследствии включать каждый раз, как абонент собирается совершить звонок на горячую линию. Будет ли она в дальнейшем реализована на территории других стран, неизвестно.

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Источник: theverge