Google представили новую умную колонку Google Nest Audio

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Новая колонка с Google Ассистентом обойдется в 99 долларов.

Как вы могли понять, вчера Корпорация добра разошлась не на шутку и представила кучу новой продукции, помимо презентации ожидаемых смартфонов Pixel 4a 5G и Pixel 5. Кроме другой периферии, Google также показала свою новую акустическую систему с голосовым помощником под названием Nest Audio. Nest Audio – преемник уже известной нам умной колонки Google Home.

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Первая приятная новость – Nest Audio на 30 долларов дешевле, чем его предшественник, предлагая официальный прайс 99 долларов. За эту сумму вы получаете аудиосистему с 75-миллиметровым среднечастотным и 19-миллиметровым высокочастотным динамиками и тремя очень чувствительными микрофонами, способными услышать вас даже из заметного отдаления.

Google утверждают, что новая колонка на 75% громче и выдает на 50% более басовитый звук, чем предыдущая Google Home. В рекламных материалах компания обещает, что пользователь получит «полное, чистое и естественное» звучание.

Умный эквалайзер колонки позволяет Nest Audio автоматически настраиваться под то, что вы слушаете - музыку, подкасты, аудиокниги. Благодаря функции IQ Ambient, Nest Audio настраивает громкость воспроизводимого материала на основе фонового шума в вашем доме.

Естественно, в колонку встроен Google Assistant, с помощью него можно совершать управление колонкой. Также доступно привычное сенсорное управление на верхней части устройства.

Корпус колонки на 70% изготовлен из переработанного пластика. Доступны следующие цвета: розовый, черный, зеленый, фиолетовый и голубой. Вес колонки составляет 1,2 кг.

Nest Audio будет доступна в США, Канаде и Индии 5 октября, а затем она отправится по миру (18 стран) 15 октября.

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Источник: Google Blog



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