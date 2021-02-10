Google Photo получил значительный апдейт с новой функцией на ПК и iOS

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неплохо

Компания Google приступила к постепенному запуску функции синхронизации закрытой папки в приложении Google Фото: теперь файлы из этой папки можно будет хранить в облаке и получить к ним доступ с разных устройств.

Ранее закрытая папка была доступна только на одном устройстве. Теперь пользователи смогут включить резервное копирование этой папки в облако Google и получить к ней доступ на других гаджетах, войдя в аккаунт.

За конфиденциальность побеспокоились – как только вы будете пытаться войти в защищенную папку Google Photo на пк – вас сразу попросят пароль. Однако, к сожалению, это не совсем надежно, я бы хотел, чтобы была возможность на защищенную папку в облаке установить дополнительный пароль, но, это только мои желания. Кстати, в честь этого защищенная папка теперь есть как на ПК, так и в приложении на iOS.

Кроме того, Google обновила страницу настроек приложения, сделав ее навигацию более удобной. Теперь разделы конфиденциальности, резервного копирования, общего доступа и оповещений лучше структурированы.

Обновление настроек уже доступно в Android, iOS и ПК, у меня лично оно уже доступно. Однако пока в ней не будет возможности установить дополнительный пароль именно на защищенную папку, не сильно вижу смысл в этой фишке.

Источник: 9to5google