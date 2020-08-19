Google Pixel 5: аккумулятор больше — значит лучше?

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Названа емкость батареи Google Pixel 5

Каждое новое поколение флагманов должно быть лучше предыдущего. Это правило, которому должны следовать производители смартфонов. Но в этом году Google может в очередной раз отойти от этого постулата, «оступившись» по части аппаратной платформы. Еще одним компромиссным и спорным моментом может стать автономность Google Pixel 5.

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Google исповедует ту же стратегию, что и Apple: отказ от стремительного наращивания миллиампер в аккумуляторах. Каждое поколение получало лишь небольшой прирост емкости батареи. Так, Pixel первого поколения удостоился источника питания на 2770 мАч, а в Pixel 2 емкость даже немного урезали до 2700 мАч. Третье поколение уже предложило батарейку на 2915 мАч, но с Pixel 4 снова сделали шаг назад — 2880 мАч.

А что насчет автономности Google Pixel 5? Ведь из-за поддержки 5G энергопотребение смартфона обязательно увеличится. Но это никак не смущает Google, и она не спрячет внутри корпуса большой аккумулятор. К этому нас готовят инсайдеры, которые заявили, что питать Pixel 5 будет батарейка на 3080 мАч. И это более, чем скромно по нынешним меркам и с учетом все возрастающих нагрузок.

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Ходят слухи, что пятое поколение будет представлять только один аппарат, который можно было бы именовать Pixel 5 XL. Ему приписывают OLED‑дисплей диагональю 6,7 дюйма, чип Snapdragon 765G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также ОС Android 11. Самые ожидаемые изменения должны произойти в разделе камеры и есть предположения, что датчиков будет два и это будет симбиоз ширика и телеобъектива.

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Источник: phonearena