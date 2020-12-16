Google Pixel 5 Pro все же создают

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Для Google Pixel 5 Pro готовят комплектующие

Линейка Pixel была создана Google как ответ на флагманы других компаний и, прежде всего, Apple. Но в прошлом году выходом Pixel 5 отошли от практики выпуска устройства с топовой платформой, но есть вероятность, что флагман в модельном ряду Google все же выйдет.

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Речь идет о Google Pixel 5 Pro, информация о котором появилась на прошлой неделе. Многие скептически отнеслись к возможности появления этой модели. Возможно, и зря. Так, основатель и исполнительный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг оценил очень высоко вероятность появления этого смартфона.

Отвечая на твит редактора XDA Developers Макса Вайнбаха, Росс Янг заявил, что поставщики разрабатывают комплектующие для такой модели, в частности, дисплей. Интересно, что ранее Google заявляла, что создает «потрясающее устройство», которое представит в следующем году. Заявление слишком расплывчатое и компания могла говорить, о чем угодно. Например, подразумевая Pixel 6.

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Нам остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий и ожидать комментариев Google на предмет появления Pixel 5 Pro. Если такая модель все же выйдет, то произойдет это в начале следующего года и в ее основу ляжет чип из 800 серии Snapdragon. Вероятнее всего, это будет Snapdragon 865, ценник на который пошел вниз после анонса Snapdragon 888.

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Источник: notebookcheck