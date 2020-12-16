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Google Pixel 5 Pro все же создают

16.12.2020 332 0

Для Google Pixel 5 Pro готовят комплектующие

Линейка Pixel была создана Google как ответ на флагманы других компаний и, прежде всего, Apple. Но в прошлом году выходом Pixel 5 отошли от практики выпуска устройства с топовой платформой, но есть вероятность, что флагман в модельном ряду Google все же выйдет.

 

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Речь идет о Google Pixel 5 Pro, информация о котором появилась на прошлой неделе. Многие скептически отнеслись к возможности появления этой модели. Возможно, и зря. Так, основатель и исполнительный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг оценил очень высоко вероятность появления этого смартфона.

 

Google Pixel 5 Pro все же создают – фото 1

 

Отвечая на твит редактора XDA Developers Макса Вайнбаха, Росс Янг заявил, что поставщики разрабатывают комплектующие для такой модели, в частности, дисплей. Интересно, что ранее Google заявляла, что создает «потрясающее устройство», которое представит в следующем году. Заявление слишком расплывчатое и компания могла говорить, о чем угодно. Например, подразумевая Pixel 6.

 

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Нам остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий и ожидать комментариев Google на предмет появления Pixel 5 Pro. Если такая модель все же выйдет, то произойдет это в начале следующего года и в ее основу ляжет чип из 800 серии Snapdragon. Вероятнее всего, это будет Snapdragon 865, ценник на который пошел вниз после анонса Snapdragon 888.

 

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Источник: notebookcheck

Google Pixel 5 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.12.2020

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Google Pixel 5 Pro все же создают