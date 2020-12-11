Google ограничит количество рекламы казино и алкоголя в YouTube

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YouTube, возможно, совсем скоро очистится от назойливой рекламы различных опционов и ставок на спорт.

Если вы активный пользователь YouTube, то, скорее всего, вас невероятно раздражает реклама. Однако у всего есть цена – есть ли вы не хотите видеть рекламу, то всегда можно оплатить подписку YouTube Premium.

Если же вы не против количества рекламы, то, возможно, вас может напрягать именно ее качество – слишком часто перед просмотром желаемого контента может «вылезти» реклама очередного казино. К счастью, Google намерены с этим бороться.

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Google вводит новые настройки рекламы, которые позволят пользователям видеть меньше рекламы, связанной с азартными играми и алкоголем. Эта функция будет сначала доступна в американской версии YouTube, но в конечном итоге будет также доступна и для всех стран, где работает видеохостинг. Компания говорит, что она будет расширять новую программу по всему миру в начале 2021 года.

Google отмечают, что у компании уже есть политики, которые определяют, когда и где можно показывать объявления об азартных играх и алкоголе в соответствии с местными законами (например, возрастные ограничения). Новая программа предназначена для того, чтобы дать дополнительный уровень контроля тем, кто предпочитает избегать просмотр неприятной для себя рекламы.

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Стоит понимать, что новая функция не отменит рекламу азартных игр и алкоголя полностью. Перед Google стоит цель немного «почистить» свой сервис, чтобы он меньше ассоциировался с не самыми благополучными темами.

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Источник: 9to5Google



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