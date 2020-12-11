Google ограничит количество рекламы казино и алкоголя в YouTube
YouTube, возможно, совсем скоро очистится от назойливой рекламы различных опционов и ставок на спорт.
Если вы активный пользователь YouTube, то, скорее всего, вас невероятно раздражает реклама. Однако у всего есть цена – есть ли вы не хотите видеть рекламу, то всегда можно оплатить подписку YouTube Premium.
Если же вы не против количества рекламы, то, возможно, вас может напрягать именно ее качество – слишком часто перед просмотром желаемого контента может «вылезти» реклама очередного казино. К счастью, Google намерены с этим бороться.
Google вводит новые настройки рекламы, которые позволят пользователям видеть меньше рекламы, связанной с азартными играми и алкоголем. Эта функция будет сначала доступна в американской версии YouTube, но в конечном итоге будет также доступна и для всех стран, где работает видеохостинг. Компания говорит, что она будет расширять новую программу по всему миру в начале 2021 года.
Google отмечают, что у компании уже есть политики, которые определяют, когда и где можно показывать объявления об азартных играх и алкоголе в соответствии с местными законами (например, возрастные ограничения). Новая программа предназначена для того, чтобы дать дополнительный уровень контроля тем, кто предпочитает избегать просмотр неприятной для себя рекламы.
Стоит понимать, что новая функция не отменит рекламу азартных игр и алкоголя полностью. Перед Google стоит цель немного «почистить» свой сервис, чтобы он меньше ассоциировался с не самыми благополучными темами.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!
Источник: 9to5Google
https://andro-news.com/news/novye-smartfony-lineyki-redmi-note-9-uzhe-kupili-bolee-milliona-.html Новые смартфоны линейки Redmi Note 9 уже купили более миллиона раз(в Адм. панель)
Комментарии