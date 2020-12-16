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Google разработал новую функцию в Google Фото, которая добавит к обычным фотографиям эффект 3D

16.12.2020 233 0

Google продолжает развивать свою галерею Google Фото – теперь компания добавила просмотр фото с эффектом глубины.

 

Google Фото

 

Сегодня Google рассказал о добавлении новой функции в своем сервисе Google Фото. Она называется «Кинематографические фотографии» - она автоматически создает эффект 3D при просмотре фотографий.

 

Функция будет работать в разделе приложения «Воспоминания». Теперь в верхней части сетки фотографий вы будете видеть красивый 3D-эффект. Вы также сможете делиться Кинематографическими фотографиями, отправляя их как обычное видео.

 

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Google хочет, чтобы с помощью этой функции ваши «Воспоминания» стали более яркими и реалистичными. Приложение будет использовать машинное обучение, чтобы создать трехмерное представление сцены, даже если исходное изображение не включает в себя информацию о глубине изображения. Приложение будет создавать анимацию для получения эффекта плавного панорамирования.

 

 

Компания начнет постепенное распространение этой функции для всех пользователей Google Фото в течение следующего месяца.

 

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Кроме того, Google Фото также получит некоторые новые возможности для оформления коллажей. Компания предложит новые красивые макеты, которые будут собираться с помощью искусственного интеллекта – приложение будет самостоятельно подбирать фото на основе похожих цветов. Также Google Фото будет делать акцент на каких-то отдельных крупных деталях – например, если вы часто фотографируете животных или какие-то интересные здания, приложение будет также собирать коллажи, чтобы сделать их тематически логичными.

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Google Фото коллажи

 

Источник: Google Blog


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Google Google Фото
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.12.2020

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Google разработал новую функцию в Google Фото, которая добавит к обычным фотографиям эффект 3D