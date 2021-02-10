Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro отказываются заряжаться

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Решить проблему легко. Достаточно использовать сертифицированные аксессуары

Все мы наблюдаем за тем как развивается сериал «косяки в Google Pixel 6». С момента выхода новинок Google не проходит и недели, чтоб не выявили какую-то очередную проблему в них. На этот раз владельцы Pixel 6 и Pixel 6 Pro пожаловались на то, что смартфоны отказываются заряжаться.

Как оказалось, повинны тут не смартфоны, а несовместимые кабели. На форумах появились жалобы пользователей, что Pixel-фоны шестого поколения не заряжаются, если использовать ряд сторонних зарядок и кабелей. Тогда как с другими устройствами таких проблем не возникает, все работает исправно.

Предполагается, что это происходит из-за того, что для зарядки Pixel 6 или Pixel 6 Pro использовались кабеля и зарядные адаптеры, не сертифицированные по стандарту USB Power Delivery. Вероятно, в ход шли аксессуары низкого качества.

Нельзя сказать, что такое поведение смартфонов является чем-то непредсказуемым или из ряда вон выходящим. На странице поддержки Google прямо сказано, что телефоны Pixel «могут не работать» с некоторыми кабелями. Похоже, что сделано это для защиты батареи от возможных повреждений, которые могут возникнуть из-за особенно медленных зарядных устройств или кабелей, не соответствующих спецификации USB-C.

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Источник: 9to5google