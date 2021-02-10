Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro бьют квартальные рекорды продаж

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Cколько продано в штуках, не объявлено

Когда представили Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro казалось, что наконец-то компании удалось создать достойных и сильных игроков, которые обладают всем, чтобы стать заметным событием на рынке. Но целый ряд достоинств новинок были перечеркнуты теми минусами, которыми они изобилуют. По большинству параметров Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro оказались сырыми смартфонами и неоднозначными.

Но все это в итоге не помешало смартфонам стать популярными и статистика продаж указывает на то, что им удалось побить предыдущие рекорды продаж. Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet (материнская компания Google), заявил в отчете о прибыли и убытках за четвертый квартал прошлого года, что серия Pixel 6 установила «рекорд ежеквартальных продаж за все время». По его словам, это произошло «несмотря на чрезвычайно сложную среду в цепочке поставок. Реакция на Pixel 6 со стороны наших клиентов и партнеров-операторов была невероятно положительной».

К сожалению, глава компании не привел цифр продаж, поэтому остается верить на слово или ждать отчетов аналитиков. Неплохо Google за последний квартал прошлого года заработала на сервисах: выручка составила $69 млрд против $52,8 млрд за аналогичный период 2020 года. Увеличилась и прибыль компании до $26 млрд, тогда как годом ранее она составляла $19 млрд.

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Источник: androidpolice