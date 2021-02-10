Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: «живые» фото и в чем отличия

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Насколько дизайн самобытный, настолько есть вопросы к практичности и эстетичности

Всего несколько часов! Именно столько остается до презентации Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. О новинках мы узнаем все, а у инсайдеров есть еще пару часов, чтобы до конца сорвать завесу тайны над новинками. И они стараются как могут. Они выложили в сеть фоточки Pixel 6 и Pixel 6 Pro, чтобы вы могли проникнуться эстетикой новинок, а также заполнили пробелы с характеристиками устройств.

Google Pixel 6

Вау-эффекта уже нет. Смартфоны в таком исполнении мы видели на различных рендерах. И не раз. А вот «горб» из камеры на тыльной стороне действительно способен впечатлить и неприятно. Сложно представить какой толщины должен быть чехол, чтобы спрятать модуль камеры. Скорее всего, мастера чехольных дел вынуждены будут делать «горб» на чехлах для Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Pro

Информаторы подтвердили, что Google Pixel 6 Pro будет обладать 6,7-дюймовым AMOLED-экраном разрешением QHD+. Матрица LTPO и частота обновления составит 120 Гц. Защищать дисплей станет стекло Gorilla Glass Victus. В качестве операционной системы предложат Android 12 и емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки равна 30 Вт, а беспроводной — 23 Вт.

Google Pixel 6 Pro получит защиту по классу IP68, стереодинамики, селфи-модуль на 12 Мп и тройную тыльную камеру 50 Мп + 48 Мп (телевик, 4-кратный оптический зум, 20-кратный цифровой) + 12 Мп (ультраширик). Построен смартфон на базе фирменной однокристальной системы Tensor и есть микропроцессор безопасности Titan M2.

Если говорить о Pixel 6, то он будет попроще своего собрата по ряду параметров. Так, диагональ экрана составит 6,4 дюйма, разрешение FullHD+ и герцовка ограничена 90 Гц. Для селфи предложат модуль на 8 Мп, из основной камеры «выпилили» телеобъектив, емкость аккумулятора составила 4614 мАч и мощность беспроводной зарядки уменьшили до 21 Вт.

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Источник: telegram