Google Pixel 6 показали со всех сторон

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Google Pixel 6 будет братом-близнецом Google Pixel 6 Pro, но компактнее и с двойной камерой

Вслед за рендерами Google Pixel 6 Pro подоспели и изображения Google Pixel 6. Как и в случае с «прошкой», созданы они известным сетевым информатором @OnLeaks. Он промахивается редко, поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что так и будет выглядеть будущий смартфон.

Google Pixel 6 должен получить плоский OLED‑дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру. Отступы по периметру экрана есть, хотя видно, что работа по «срезанию» рамок была проведена. Информатор утверждает, что диагональ экрана составит 6,4 дюйма и сюда ж встроят дактилоскопический датчик.

Тыльная сторона двухцветная и разделена на две неровные части возвышающимся блоком основной камеры. У Google Pixel 6 будет два датчика изображения и светодиодная вспышка. А еще обещают стереодинамики, порт USB Type-C и поддержку технологии беспроводной зарядки. Габариты корпуса должны составить 158,6х74,8х8,9 мм (11,8 мм с выступом тыльной камеры).

По характеристикам Pixel 6 информации практически нет. Есть лишь прогноз, что смартфон получит чип, созданный силами Samsung и Google. Наибольший интерес вызывает, конечно же, камера новинки. Предположим, что в паре с главным сенсором будет работать ширик и ставку сделают на продвинутые алгоритмы обработки фото.

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Источник: 91mobiles