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Новые рендеры Google Pixel 6 Pro

21.05.2021 505 0

В самобытности Google Pixel 6 Pro точно не откажешь

Google посмотрела-посмотрела на свои выпущенные смартфоны и на происходящее на рынке и решила, что пора меняться. Но если Pixel 5 получился достаточно дорогим и при этом насквозь компромиссным, но вот в случае с Pixel 6 и Pixel 6 Pro таких компромиссов должно быть меньше. Компания всерьез настроена создать эталонные смартфоны на Android.

 

Новые рендеры Google Pixel 6 Pro – фото 1

 

Объективно, предшественники красотой не отличались. Некоторые из них «блистали» монобровью, солидными «зазорами» по периметру экрана, здоровенным «подбородком» и не самым элегантно обыгранным блоком камер. В случае с Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания хочет сделать их визуально самобытными и оригинальными.

 

Новые рендеры Google Pixel 6 Pro – фото 2

 

На прошлой неделе мы уже видели рендеры будущих Pixel-фонов, а теперь благодаря @OnLeaks мы можем увидеть больше изображений Google Pixel 6 Pro. Они больше соответствуют последним слухам, что «прошка» получит три датчика изображения на тыльной стороне, дополнят который сенсор для цветокоррекции.  Есть предположения, что в качестве главного выступит модуль на 50 Мп, предложат ширик и перископ для 5-кратного оптического зума.

 

 

По информации источника габариты Google Pixel 6 Pro составят 163,9х75,8х8,9 мм (11,5 мм с учетом выступающего блока основной камеры). Смартфон должен получить фирменный чип, созданный в коллаборации Google и Samsung, дисплей AMOLED диагональю 6,67 дюйма с интегрированным в него сканером отпечатков пальцев и операционную систему Android 12. Премьеру новинок стоит ждать осенью.

 

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Источник: youtube

Google Pixel 6 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.05.2021

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Новые рендеры Google Pixel 6 Pro

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