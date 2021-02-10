Новые рендеры Google Pixel 6 Pro

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В самобытности Google Pixel 6 Pro точно не откажешь

Google посмотрела-посмотрела на свои выпущенные смартфоны и на происходящее на рынке и решила, что пора меняться. Но если Pixel 5 получился достаточно дорогим и при этом насквозь компромиссным, но вот в случае с Pixel 6 и Pixel 6 Pro таких компромиссов должно быть меньше. Компания всерьез настроена создать эталонные смартфоны на Android.

Объективно, предшественники красотой не отличались. Некоторые из них «блистали» монобровью, солидными «зазорами» по периметру экрана, здоровенным «подбородком» и не самым элегантно обыгранным блоком камер. В случае с Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания хочет сделать их визуально самобытными и оригинальными.

На прошлой неделе мы уже видели рендеры будущих Pixel-фонов, а теперь благодаря @OnLeaks мы можем увидеть больше изображений Google Pixel 6 Pro. Они больше соответствуют последним слухам, что «прошка» получит три датчика изображения на тыльной стороне, дополнят который сенсор для цветокоррекции. Есть предположения, что в качестве главного выступит модуль на 50 Мп, предложат ширик и перископ для 5-кратного оптического зума.

По информации источника габариты Google Pixel 6 Pro составят 163,9х75,8х8,9 мм (11,5 мм с учетом выступающего блока основной камеры). Смартфон должен получить фирменный чип, созданный в коллаборации Google и Samsung, дисплей AMOLED диагональю 6,67 дюйма с интегрированным в него сканером отпечатков пальцев и операционную систему Android 12. Премьеру новинок стоит ждать осенью.

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Источник: youtube