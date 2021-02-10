Google Pixel 6 Pro: почему вы не выберете этот смартфон

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В этом году Google развела свои флагманы, наделив их принципиальными отличиями. В этой ситуации важно четко понимать, чем отличается Pixel 6 от Pixel 6 Pro. Разница в цене и габаритах весьма существенная, тут необходимо знать, стоит ли переплачивать за «прошку» или базовый сойдет для всего. Рассказываем, что из себя представляет Google Pixel 6 Pro и так ли он крут, чтобы предпочесть его базовой версии.

Внешний вид все это вкусовщина, как и цветовое исполнение. Но стоит сказать, что Pixel 6 Pro стал выглядеть посвежее, поярче и поинтереснее. А вот корпус после нескольких дней эксплуатации словно подустал. Пластиковая рамка начинается покрываться потертостями и это отнюдь не добавляет очков модели.

Еще стоит знать, что Pixel 6 Pro большой и массивный смартфон со смещенной вверх кнопкой питания. Размести производитель ее ниже — было бы комфортнее. Из сомнительных моментов отметим сборку смартфона, которая не внушает уверенности в том, что он с честью переживет падения или погружение в воду.

С точки зрения технологий дисплей Google Pixel 6 Pro смотрится интереснее собрата, но адаптивная настройка яркости существенно досаждает. А к цветопередаче, яркости и контрасту никаких претензий нет. Ничего против не имеем против экранного сканера отпечатков пальцев, но скорость работы его в Pixel 6 Pro немного разочаровала. Китайские собратья реагируют на прикосновения гораздо шустрее.

Работает смартфон плавно и хорошо. В обычных приложениях и не в тяжелых играх намека на подтормаживание и лаги нет. Но если на Pixel 6 Pro попытаться играть в тяжелые игры, то смартфон не демонстрирует такой же прыти, все же чип слабоват для таких сценариев использования. Во время игр корпус нагревается, но не критично и пальцы не обжигает.

По части скорости быстрой зарядки к Pixel 6 Pro есть претензия — почему так медленно заряжается? Все же в 2021 году она должна быть существенно быстрее. Но самым заметным и принципиальным отличием «прошки» от базовой версии является наличие телеобъектива в основной камере. По факту получаем хорошего качества снимки и видео. Камера точно запускается, передает корректно цвета, позволяет делать хорошего качества кадры в любых сценариях и условиях освещения.

Те, кто уже имел опыт общения с Pixel-фонами не будут разочарованы, но и ощущения, что они получили смартфон с кардинально новой камерой, ждать не стоит. А вот те, кто впервые получит в свое распоряжение смартфон с такими фото- и видеовозможностями будут приятно удивлены и без сомнений назовут Pixel 6 Pro одним из лучших камерофонов на рынке.

Выбирая Google Pixel 6 Pro в наших широтах, вы обрекаете себя на муки его покупки и изрядную переплату. И это при условии, что нет официальной гарантии и будут проблемы с обслуживанием, если будет выявлен какой-то дефект. Стоит ли всех этих мук Pixel 6 Pro? Однозначно нет. Это экзотика, и экзотика для состоятельных и отъявленных фанатов.