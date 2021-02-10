Google Pixel 6 Pro показали вживую. ОБНОВЛЕНО

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В сеть выложили снимки Google Pixel 6 Pro, который предлагает характерную внешность и миниатюрную фронталку

В августе должна состояться премьера Google Pixel 5a, а в октябре покажут Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В этом году титульные и топовые смартфоны компании должны удивить, как начинкой, так и своим внешним видом. Каким будет дизайн мы уже видели на рендерах, а сегодня предлагаем посмотреть на «живые» снимки Google Pixel 6 Pro.

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Они подтверждают, что смартфон получит необычную внешность, смотрится он эффектно и необычно. Обращает на себя внимание минимальные рамки по периметру дисплея, а также миниатюрное отверстие под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев должен быть интегрирован сюда же в экран.

Тыльная панель выполнена так, что Google Pixel 6 Pro не спутаешь ни с одним другим смартфоном. Она двухцветная с горизонтальной вставкой, на которой выстроились в ряд датчики изображения и светодиодная вспышка. Один из модулей перископический.

По имеющейся информации, Google Pixel 6 Pro предложит 6,71-дюймовый P-OLED-дисплей, аккумулятор емкостью 5000 мАч, фирменный чип, созданный в сотрудничестве с Samsung, до 12 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256/512 Гб. На тыльной стороне обещают датчики на 50 Мп + 12 Мп (ширик) + 48 Мп (телеобъектив).

ОБНОВЛЕНИЕ: Это лишь концепт созданный ребятами из TechDroider, а не реальный смартфон. ﻿

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Источник: gizmochina