Как Google хотела подкупить Samsung или нездоровая конкуренция

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Google не гнушалась подкупом только бы избавиться от конкурентов и создать монополию Google Play

Вчера пришла новость, что генеральные прокуроры 36 штатов США подали антимонопольный иск против Google. Они утверждают, что поисковый гигант злоупотребляет своим положением на рынке и через свой магазин Google Play взимает необоснованно высокие комиссии, а также понуждает работать с его платежной системой Pay.

В своей деятельности Google использовала различные методы нечестной конкуренции. Так, она шла на заключение соглашений с рядом разработчиков Android-приложений, по условиям которого последним было запрещено распространять свой контент за предлами Google Play. И за такую лояльность они получали определенные средства.﻿

Благодаря этому иску вскрылся еще один интересный и неприятный факт. Оказывается, Google прибегала к разным методам, только бы не допустить рост популярности конкурирующих магазинов приложений для Android. В частности, речь идет о том, что поисковый гигант пытался подкупить Samsung различными преференциями и уступками, только бы Samsung проявляла меньше усердия в становлении магазина Galaxy Store.

Учитывая то, что южнокорейский гигант лидер рынка смартфонов и у него огромная армия пользователей, его фирменный магазин приложений мог помешать большой популярности Google Play и, соответственно, это сказалось бы на той прибыли, который бы компания получала. А также, возможно, Google пришлось бы умерить аппетиты и оброк в 30% уменьшить.

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В иске говорится о том, что Google якобы предлагала Samsung эксклюзивный игровой контент, приложения и мероприятия в Google Play Store и на YouTube. Он даже предложил «белый ярлык» Play Store как Galaxy Store, чтобы Samsung могла сохранить свой бренд.

Имела место попытка подкупа деньгами. Речь шла о какой-то приличной сумме отступных, которые Samsung получила бы за лояльность к Play Store. Сама же Google тщательно избегала того, чтобы предлагать Samsung проценты от транзакций внутри магазина приложений. Лишняя огласка того, сколько ей удается зарабатывать на разработчиках, ей не нужна.

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К сожалению, не очень понятно, так удалось ли компаниям в итоге договориться и сколько обошлась Google пассивность Samsung в части развития магазина приложений Galaxy Store. Возможно, в процессе слушания дела в суде мы узнаем ответы на интересующие нас вопросы и всплывет еще парочка пикантных подробностей.

Естественно, что Google все отрицает. Она считает, что инициаторы иска попирают главное преимущество Android — открытость.

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Источник: arstechnica