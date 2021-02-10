Новые подробности о Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: камеры интригуют

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Google Pixel 6 Pro — это заявка на лучший камерофон

Судя по слухам и утечкам о Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, в этом году компания готовит нечто действительно интересное и оригинальное. Они предложат нетипичный дизайн и получат специальный чип. Конечно же, особая ставка будет сделана на камерах устройств, а, чтобы они делали крутые фоточки и понадобился специальный чип с тонкой настройкой возможностей для обработки изображений.

Если верить изданию FrontPageTech, то Pixel 6 и Pixel 6 Pro приобщаться к тренду на многомодульные камеры и здесь установят сенсоры с большим разрешением, чем предлагали предшественники. В частности, Pixel 6 предложит основную камеру с датчиками 50 Мп (ширик) + 12 Мп (сверхширик), а в качестве фронталки установят модуль на 8 Мп.

Среди прочего базовая модель серии должна получить AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, 8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, батарейку емкостью 4614 мАч и операционную систему Android 12. А еще поговаривают, что компания предложит 5 (!) лет поддержки смартфонов.

У Pixel 6 Pro с камерами еще интереснее: 50 Мп (ширик) + 48 Мп (телеобъектив) + 12 Мп (сверхширик). Экран будет OLED и его диагональ увеличили до 6,71 дюйма. Смартфон предложит селфи-камеру на 12 Мп, аккумулятор на 5000 мАч, 12 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб. Анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro ждем осенью.

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Источник: frontpagetech