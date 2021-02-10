Google Pixel 6 уже распаковали и слили характеристики

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Дисплей, камеры и емкость аккумуляторов станут главными отличительными чертами Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Уже завтра состоится презентация Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания завершает последние приготовления, инсайдеры планомерно продолжают разрушать интригу вокруг новинок. В сеть слили спецификации смартфонов, а также короткий ролик с распаковкой Pixel 6.

Сам ролик малоинформативный и демонстрирует лишь процесс распечатывания коробки. Смартфон изъяли из упаковки, что позволило узнать, что в комплект поставки зарядный адаптер не входит, а вот переходник на USB-A любезно положили.

Спецификации Pixel 6 будут включать в себя AMOLED‑дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 2340х1080 точек, фирменный чипсет Tensor, 12 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128 Гб. Габариты корпуса составили 160,4х75,1х8,2 мм и он получил защиту по классу IP68. На тыльной стороне Pixel 6 установили двойную камеру с датчиками 50 Мп + 12 Мп и разрешение фронтальной составило 12 Мп.

Если говорить о Google Pixel 6 Pro, то он также получит AMOLED-дисплей, но его диагональ увеличили до 6,7 дюймов и разрешение составит 3120х1440 точек. Габариты корпуса составят 163,9х75,8х8,9 мм и внутри будет скрываться батарейка емкостью 5000 мАч. Основная камера тройная с датчиками 50 Мп (основной) + 48 Мп (телеобъектив) + 12 Мп (ультраширик). Для автопортретов предложат модуль на 12 Мп.

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Источники: youtube, twitter