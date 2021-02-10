Ко всем проблемам с дисплеем Google Pixel 6 Pro добавилась еще одна

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Режим 120 Гц оказывается энергоэффективнее на фоне 60 Гц

Google Pixel 6 Pro получил один из лучших и крупных на рынке дисплеев. Его диагональ составила 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц и разрешение QuadHD+. А еще панель имеет изгибы по краям, которые позволяют уменьшить рамки.

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Логично, что такой дисплей весьма энергозатратный и ждать повышенный разряд аккумулятора стоит при режиме работы 120 Гц. Но особо внимательные пользователи обнаружили, что экран больше потребляет энергии при частоте обновления в 60 Гц. Нет уверенности, что все измерения были выполнены корректно и правильно. Но в любом случае конечный результат демонстрирует, что дисплей при минимальной яркости активнее «съедает» ресурс батарейки, чем он это делает при 120 Гц.

Автор исследования также уверяет, что общее энергопотребление у дисплея Pixel 6 Pro при минимальной яркости велико. Этот параметр составляет 769 мВт, тогда как у «обычного» Pixel 6 — 500 мВт. А вот у iPhone 13 Pro Max этот показатель не превышает отметку в 390-430 мВт при 120 Гц и это одна из причин, почему этот смартфон демонстрирует приличную автономность.

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Пользователь, который выложил в сеть результаты теста, заявляет, что эту проблему нельзя решить программно. На данный момент Google никак не комментирует претензию о повышенном расходе энергии при 60 Гц.

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Источник: phonearena