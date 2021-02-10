Камера Google Pixel Fold получит старый сенсор

288

Компания решила не рисковать и предложит датчик Sony IMX363

В чем не откажешь Google, так это в консерватизме. Она с большой неохотой идет на эксперименты при создании «железа» и долгое время держится за старые решения, проигрывая конкурентам по части инновационности. К числу примеров косности компании можно причислить тот факт, что она долгое время ставила в свои Pixel-фоны датчик Sony IMX363. Да, она умудрилась выжать из него максимум и показала, что в софте сила.

Но все же технически этот модуль давно потерял свою актуальность и на рынке появились более продвинутые решения. Наконец-то Google это осознала, предложив в Pixel 6 и Pixel 6 Pro новые датчики. Так, роль основного доверили Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп. Похоже, что теперь минимум на пару лет именно этот сенсор будет фаворитом у Google. Мы уже слышали о том, что ничего кардинально менять компания не намерена в Pixel 7 Pro.

Но и «старичка» она не забудет. Если вы подумали, что Sony IMX363 отправили в утиль, то вы поторопились с выводами. Google считает, что этот сенсор еще не выполнил свою миссию до конца и он вполне может прийтись кстати в первом складном мобильнике компании. Первый гибкий смартфон будет для Google во многом экспериментальным, но по части камер ставку сделают на уже зарекомендовавший себя Sony IMX363. Опять же сам датчик стоит недорого сейчас и можно получить небольшой эффект сдерживания высокого ценника.

Интересно, что в складном Pixel будет двойная основная камера и оба сенсора — Sony IMX363. Один возьмет на себя функции ключевого, а другой — широкоугольного. Фронтальных камеры в новинке должно быть две (на внешнем и внутреннем экранах) и обе будут построены на базе 8-мегапиксельного датчика Sony IMX355. Напомним, что специально для складного устройства компания выпустила специальную версию операционной системы — Android 12L. Анонс гибкого Pixel-фона ждут в начале следующего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: 9to5google