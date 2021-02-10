Google Pixel 6a окажется чуть хуже, чем ожидалось

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Из неприятного — чуть менее емкая батарея

Уже завтра стартует ежегодная конференция для разработчиков Google I/O. Естественно, что среди наиболее ожидаемых событий — анонс Android 13. Покажут еще ряд программных продуктов и без «железных» новинок может не обойтись. Так, нам обещают анонс смарт-часов Google Pixel Watch, а также «бюджетного» Google Pixel 6a.

Информации о характеристиках смартфона в сети было предостаточно и картина о нем была сформирована. Но за день до предполагаемого анонса сетевые информаторы внесли в нее коррективы и заявили, что Google Pixel 6a окажется чуть хуже, чем предсказывалось ранее. В частности, если раньше говорили об установке 120-герцового OLED‑дисплея диагональю 6,62 дюйма разрешением FullHD+, то теперь обещают матрицу с частотой обновления 90 Гц.

Есть корректировки и по части емкости батареи. Если ранее Google Pixel 6a пророчили аккумулятор на 4800 мАч, то теперь говорят о том, что емкость источника питания будет 4500 мАч. Мощность же быстрой зарядки составит 25 Вт, а не 30 Вт, как прогнозировалось ранее.

Напомним, что Google Pixel 6a должен предложить фирменный чипсет Google Tensor, 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X, 128 Гб постоянной, операционную систему Android 12 «из коробки» и двойную тыльную камеру с главным сенсором Sony IMX363 на 12-мегапикселей. Ценник обещают на уровне $400.

Источник: gizmochina