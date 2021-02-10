Google Pixel 6a получил дату анонса и сроки выхода на рынок

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Представят в мае, но продажи задержат больше чем на 2 месяца

Не секрет, что к выходу готовится Google Pixel 6a, который будет олицетворять собой доступный камерофон для широких масс. Ранее появилась информация, что выход смартфона отложен на конец июля и сообщил об этом блогер Джон Проссер. Но теперь этот же источник внес коррективы в свой прогноз.

По его данным, анонс Google Pixel 6a устроят на конференции для разработчиков Google I/O, которая в этом году пройдет 11 и 12 мая. Но при этом он добавляет, что на большинстве рынков он появится только 28 июля. С чем связана задержка с выходом, он не сообщает. По всей видимости, во всем повинен дефицит комплектующих.

Джон Проссер сообщил, что презентация Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro пройдет в октябре нынешнего года. Вместе с флагманами компания представит и свои первые смарт-часы Google Pixel Watch, которые создаются вот уже несколько лет и компания не раз откладывали их выход.

Напомним, что по предварительной информации Google Pixel 6a будет выполнен в дизайне старших собратьев, предложит OLED-экран диагональю 6,2 дюйма, фирменный чип Tensor, операционную систему Android 12 и двойную тыльную камеру, где главный модуль Sony IMX363 на 12 Мп в связке с ультрашириком на 12 Мп Sony IMX355.

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Источник: twitter