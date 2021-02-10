Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro: сроки выхода и подробности о дисплеях

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Представить новинки могут раньше срока

Нынешний год стал сезоном ранних релизов. Целый ряд компаний торопятся и перенесли на более ранние сроки анонсы своих устройств. К числу новинок, премьера которых состоится раньше обычного времени, относят Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Правда, сроки выхода преемников Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro сдвинут не сильно. Так, обычно выпуск флагманов Google припадает на октябрь. Но в этом году Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro могут представить в сентябре. Никто не дает гарантии, что этот прогноз сбудется. Многое будет решать готовность конечных устройств и отсутствие каких-то сдерживающих факторов. Например, дефицит комплектующих и своевременный выпуск второго поколения чипа Google Tensor.

Известный информатор Росс Янг, сообщил о том, что Pixel 7 должен получить дисплей диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 90 Гц, а вот экран Pixel 7 Pro по части размера диагонали не будет отличаться от предшественника. Поговаривают, что «прошка» получит LTPO OLED‑панель с динамической частотой обновления 120 Гц.

Ранние рендеры Google Pixel 7 указывают на то, что в плане дизайна особых изменений ждать не стоит. Компания возьмет за основу экстерьер от Pixel 6 и внесет какие-то незначительные изменения.

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Источники: gizmochina, gizmochina