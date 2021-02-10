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  • Google Pixel 7a в трех цветах на качественных рендерах, один из них новый

Google Pixel 7a в трех цветах на качественных рендерах, один из них новый

09.04.2023 21 0

Первые качественные рендеры нового гуглофона

За месяц до анонса известный инсайдер @OnLeaks поделился со своими постоянными партнерами mysmartprice эксклюзивными рендерами смартфона Pixel 7a.

 

 

Два цвета уже привычны, серый и белый. Серый вариант, кстати, фигурировал на живых фото, которые мы публиковали ранее . Интересным стал именно третий цвет – нежно голубой, пришедший на смену светло зеленому у Pixel 6a и Pixel 7. По-моему, выглядит он очень приятно и особенно понравится прекрасной половине человечества.

 

 

Основные характеристики будущего субфлагмана от Google уже известны:

 

  • Дисплей 6.1 дюйм OLED FHD+ 90 Гц
  • Основная камера 64 Мп Sony IMX787 + 12 Мп сверхширокоугольная
  • Фронтально на 10.8 Мп
  • Память до 8/256 ГБ (Pixel 6a был на 128 ГБ)
  • Процессор Tensor G2
  • Аккумулятор 4410 мАч(слухи) с быстрой проводной и 5 Вт беспроводной

 

С нетерпением ждем релиза, потому что модель этого года может стать настоящим хитом продаж.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 09.04.2023

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Google Pixel 7a в трех цветах на качественных рендерах, один из них новый