Google Pixel 7a в трех цветах на качественных рендерах, один из них новый

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Первые качественные рендеры нового гуглофона

За месяц до анонса известный инсайдер @OnLeaks поделился со своими постоянными партнерами mysmartprice эксклюзивными рендерами смартфона Pixel 7a.

Два цвета уже привычны, серый и белый. Серый вариант, кстати, фигурировал на живых фото, которые мы публиковали ранее . Интересным стал именно третий цвет – нежно голубой, пришедший на смену светло зеленому у Pixel 6a и Pixel 7. По-моему, выглядит он очень приятно и особенно понравится прекрасной половине человечества.

Основные характеристики будущего субфлагмана от Google уже известны:

Дисплей 6.1 дюйм OLED FHD+ 90 Гц

Основная камера 64 Мп Sony IMX787 + 12 Мп сверхширокоугольная

Фронтально на 10.8 Мп

Память до 8/256 ГБ (Pixel 6a был на 128 ГБ)

Процессор Tensor G2

Аккумулятор 4410 мАч(слухи) с быстрой проводной и 5 Вт беспроводной

С нетерпением ждем релиза, потому что модель этого года может стать настоящим хитом продаж.

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Источник: twitter