Google Pixel 7a в трех цветах на качественных рендерах, один из них новый
09.04.2023 21 0
Первые качественные рендеры нового гуглофона
За месяц до анонса известный инсайдер @OnLeaks поделился со своими постоянными партнерами mysmartprice эксклюзивными рендерами смартфона Pixel 7a.
Два цвета уже привычны, серый и белый. Серый вариант, кстати, фигурировал на живых фото, которые мы публиковали ранее . Интересным стал именно третий цвет – нежно голубой, пришедший на смену светло зеленому у Pixel 6a и Pixel 7. По-моему, выглядит он очень приятно и особенно понравится прекрасной половине человечества.
Основные характеристики будущего субфлагмана от Google уже известны:
- Дисплей 6.1 дюйм OLED FHD+ 90 Гц
- Основная камера 64 Мп Sony IMX787 + 12 Мп сверхширокоугольная
- Фронтально на 10.8 Мп
- Память до 8/256 ГБ (Pixel 6a был на 128 ГБ)
- Процессор Tensor G2
- Аккумулятор 4410 мАч(слухи) с быстрой проводной и 5 Вт беспроводной
С нетерпением ждем релиза, потому что модель этого года может стать настоящим хитом продаж.
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Источник: twitter
Дата публикации: 09.04.2023
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