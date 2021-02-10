Google Pixel 8 будет иметь большую поддержку обновлений OC и может догнать iPhone в этом

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Первый Android с долгой поддержкой ОС?

Несмотря на то, что Pixel 6 основал три года основных обновлений ОС Android и еще два года для исправлений безопасности, это все еще далеко не так долго, как iPhone. Google надеется изменить это на Pixel 8 и 8 Pro с помощью гораздо большего количества обновлений операционной системы.

Смотря смартфоны на Android, они не имеют столь длительного обновления, как это происходит на технике Apple. Лидерами среди смартфонов разве что Samsung, они предлагают 4 года обновлений Android.

Некоторые устройства на базе Android, такие как Nvidia Shield, обновляются в течение восьми лет, в основном потому, что Nvidia полностью контролирует чипы Tegra X1 и X1+. Google двигается в этом направлении с Tensor, хотя первые три поколения Tensor в значительной степени базируются на Samsung Exynos.

Google рекламирует «5 лет обновлений Pixel» на существующих устройствах на базе Tensor, поскольку после Android 13, 14 и 15, например, Pixel 6 получит еще два года (24 ежемесячных исправления безопасности), что позволит вам комфортно сохранять использование телефона, хотя и без основных обновлений операционной системы за последние два года. Конечно, многие новые функции Android доступны из-за обновлений приложений и службы Google Play, поэтому ваш телефон не останется позади.

Кроме того, Apple с iPhone XS, выпущенным в сентябре 2018 года с iOS 12, который получит iOS 17 этой осенью. iPhone 6S (и 7) с 2015 года все еще получают выпуски безопасности для iOS 15.

История обновления Android по сравнению с iPhone была реальной проблемой, и Google работает над решением этого по Pixel 8 и 8 Pro. Ожидается, что Google планирует увеличить количество лет обновлений операционной системы для серии Pixel 8.

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Источник: 9to5google