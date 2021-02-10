Компания Google готовится к внедрению тезологии спутниковой связи в своем приложении Google Messages, которое может спасти жизнь

Компания Google готовится к внедрению технологии спутниковой связи в своем приложении Google Messages, которая может спасти жизнь
Наконец-то действительно что-то революционное
Компания Google активно взялась за свои продукты, раньше ты уже говорила об изменениях в приложении Сообщения, но в этот раз нас ждут более масштабные и интересные изменения.
Появилось больше доказательств, что в Google Messages появятся функции текстовых сообщений через спутник. Согласно строкам кода, найденным в последней версии приложения, Google может сотрудничать с Garmin, чтобы предоставить экстренный SOS через спутник на телефоны Android.
На прошлой неделе пользователь Twitter Нил Рахмуни обнаружил некоторые заполнители пользовательского интерфейса, свидетельствующие о том, что в Google Messages появится поддержка спутникового обмена сообщениями. Рахмони также нашел доказательства возможной причастности Garmin к сервису. Фитнес-компания уже имеет несколько продуктов спутниковой связи, поэтому Google будет целесообразно сотрудничать с ней и использовать преимущества ее созданной инфраструктуры, включая центры экстренного реагирования для координации спасательных работ.
Согласно веб-сайту компании, услуги экстренного вызова Garmin через спутник доступны более чем в 150 странах на всех семи континентах. Это может дать Google Messages важное преимущество над конкурентом – сервисом спутниковой связи Apple, который сейчас доступен только в нескольких странах.
Тем не менее, Рахмони правильно советует не бросаться в руки и безоговорочно верить новостям о связи между Google Messages и Garmin. Все может изменяться до тех пор, пока в Сообщениях не заработает служба спутниковых текстовых сообщений. И хотя Google подтвердил, что спутниковая связь будет возможна с Android 14, мы все еще не знаем, когда и где она станет доступной или какие телефоны ее будут поддерживать. Но все же, если компании удастся реализовать такую технологию, это будет существенным шагом вперед, потому что откроет не только возможности общения, но и спасения людей, особенно актуально в горной местности.
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Источник: Neïl Rahmouni(Twitter)