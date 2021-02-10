Компания Google готовится к внедрению тезологии спутниковой связи в своем приложении Google Messages, которое может спасти жизнь

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Наконец-то действительно что-то революционное

Компания Google активно взялась за свои продукты, раньше ты уже говорила об изменениях в приложении Сообщения, но в этот раз нас ждут более масштабные и интересные изменения.

Появилось больше доказательств, что в Google Messages появятся функции текстовых сообщений через спутник. Согласно строкам кода, найденным в последней версии приложения, Google может сотрудничать с Garmin, чтобы предоставить экстренный SOS через спутник на телефоны Android.

На прошлой неделе пользователь Twitter Нил Рахмуни обнаружил некоторые заполнители пользовательского интерфейса, свидетельствующие о том, что в Google Messages появится поддержка спутникового обмена сообщениями. Рахмони также нашел доказательства возможной причастности Garmin к сервису. Фитнес-компания уже имеет несколько продуктов спутниковой связи, поэтому Google будет целесообразно сотрудничать с ней и использовать преимущества ее созданной инфраструктуры, включая центры экстренного реагирования для координации спасательных работ.

Согласно веб-сайту компании, услуги экстренного вызова Garmin через спутник доступны более чем в 150 странах на всех семи континентах. Это может дать Google Messages важное преимущество над конкурентом – сервисом спутниковой связи Apple, который сейчас доступен только в нескольких странах.

Тем не менее, Рахмони правильно советует не бросаться в руки и безоговорочно верить новостям о связи между Google Messages и Garmin. Все может изменяться до тех пор, пока в Сообщениях не заработает служба спутниковых текстовых сообщений. И хотя Google подтвердил, что спутниковая связь будет возможна с Android 14, мы все еще не знаем, когда и где она станет доступной или какие телефоны ее будут поддерживать. Но все же, если компании удастся реализовать такую ​​технологию, это будет существенным шагом вперед, потому что откроет не только возможности общения, но и спасения людей, особенно актуально в горной местности.

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Источник: Neïl Rahmouni﻿(Twitter)