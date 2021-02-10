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Google Pixel 8a засветился в GeekBench: что они творят?

24.08.2023 16 0

Боль фаната Google

 

До выхода еще больше полугода, но первые скриншоты уже появляются. На этот раз он засветился в GeekBench, и результаты откровенно удивили.

 

Смартфон набрал 1218 в одноядерном и 3175 в многоядерном режиме, что является результатом уровня Snapdragon 888, то есть стыдом. Однако, не стоит забывать, что это инженерный сэмпл, и обычный 7а набирает около 3400 баллов.

Google Pixel 8a засветился в GeekBench: что они творят? – фото 1

Однако меня смущает сам факт отсутствия прогресса: за три года процессоры чуть ли не вдвое увеличили свою мощность, а по GPU разница между Snapdragon 888 и 8 Gen 2 увеличилась на 150%, в то время когда разница между тензором G1 и G3 в старшей версии Pixel 8 менее 30%


Конечно, можно сказать, что мощность сейчас у флагманов с большим запасом, однако пока Apple выпускает первый 3х нм процессор, Google безнадежно отстал. Потенциальный отрыв между Apple A17 и Google Tensor G3 в Pixel 8 по слитым скриншотам составляет чуть ли не х2. На мой взгляд, это ПРОВАЛ Google.


Google Pixel 8a засветился в GeekBench: что они творят? – фото 2

Вообще, я не понимаю за счет чего они собираются вывозить следующие поколения: борьба за основную камеру проиграна китайцам с дюймовым сенсором, борьба за стабильное программное обеспечение проиграна Samsung, у них сейчас лучшее по стабильности программное обеспечение, хоть и оболочка перегружена. Борьба за скорость зарядки – здесь и говорить больно. Они считают, что выпускать смартфоны за 900$ с мощностью 23 Вт – это ок.


Google Pixel 8a засветился в GeekBench: что они творят? – фото 3

Что Google может сейчас предложить? В каком из пунктов он будет лучшим из всех? Напишите об этом в комментарии, будем рады почитать.


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Источник: mysmartprice

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 24.08.2023
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