Google Pixel Buds Pro – новые цвета, обнаружение и улучшение качества разговоров

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БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ И УДОБства

В дополнение к новым смартфонам Pixel 8, Google выпускает наушники Pixel Buds Pro в новых цветах и с новыми функциями. Теперь они доступны в голубом и фарфоровом оттенках, которые отлично подходят к телефонам.



Также Google анонсировала несколько новых функций программного обеспечения, которые будут доступны флагманским наушникам в течение следующих нескольких недель. Среди них – обнаружение разговора. Теперь Pixel Buds Pro могут чувствовать, когда вы начинаете говорить, после чего автоматически включают режим прозрачности и приостанавливают воспроизведение аудио. Когда вы прекратите разговор, музыка возобновляется, а шумопоглощение снова включается. Если функция нежелательна, ее можно отключить.



Качество голосовых вызовов может существенно улучшиться благодаря двум новым функциям. Pixel Buds Pro теперь поддерживают Bluetooth Super Wideband, который, по словам Google, удваивает пропускную способность для голоса, делая звучание более полным и чистым. Также у Buds Pro теперь есть технология улучшения голоса Google Clear Calling для уменьшения фонового шума во время звонков.



Google пытается позаботиться о здоровье слуха с помощью статистических данных о прослушивании, которые описывают, как громко вы слушали музыку в течение длительного времени – вы будете получать уведомления, когда следует уменьшить громкость. Новый режим низкой задержки автоматически активируется каждый раз, когда запускается совместимая с ним игра – Google говорит, что он вдвое уменьшает ранее задержку.



Новые фишки программного обеспечения появятся в Pixel Buds Pro с последующим обновлением микропрограммы. Наушники в представленных цветах доступны для предварительного заказа уже сейчас за $199,99.