Google Pixel Fold получит дисплей лучше, чем у iPhone 15 Pro и Galaxy Z fold 5

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Google Pixel Fold может приятно удивить невероятным дисплеем.

Samsung Display разрабатывает 2 набора OLED-материалов нового поколения – M13 и M14.

По информации инсайдеров OLED-дисплеи M13 нового поколения, могут первыми использоваться Google в будущем Pixel Fold, который будет представлен на Google I/O. M14 приписывают серии iPhone 16, выход которой запланирован на 2024 год.

В 2022 году компания Samsung Display представила набор материалов M12 для OLED. Первоначально он использовался в телефонах Galaxy Z Flip4 и Z Fold 4, а позже в дисплеях LTPO iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Обычный iPhone 14 и Plus версия использует дисплей LTPS с набором материалов M11 OLED, он же достался Galaxy S22 Ultra

Даже будущие Galaxy Z Fold 5 и Flip 5 и все модели серии iPhone 15 будут использовать OLED-панели M12. Почему именно смартфон от Google первым получит современную панель от Samsung остается загадкой. Корпорация добра обычно не слишком торопится использовать самые новейшие технологии в своих продуктах.

Возможно, просто нужно было на ком-то отладить технологию и Google просто оказалась в нужном месте в нужное время. Кто знает или не вылезет стороной использования такого дисплея, ответ мы получим только после релиза.

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Источник: thelec