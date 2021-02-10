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Google Pixel Watch 2 получит датчик температуры: как будет работать?

19.09.2023 46 0

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По новым утечкам будущий смарт-час Google Pixel Watch 2 будет оснащен датчиком температуры тела и получит усовершенствование программы персональной безопасности.

 

Google планирует представить второе поколение Pixel Watch на ежегодной конференции 5 октября. Уже известно, что дизайн часов будет похож на предшественника.

 

Google Pixel Watch 2 получит датчик температуры: как будет работать? – фото 1

 

По новой информации Pixel Watch 2 получит сенсор измерения температуры кожи для регулярных замеров. Это отличается от Fitbit Sense 2, измеряющего температуру только ночью. Пока неизвестно, поможет ли эта функция отслеживать менструальный цикл, как у Galaxy Watch 5/6.

 

Также ожидается значительное расширение возможностей программы персональной безопасности. Появятся функции обнаружения аварии и экстренного оповещения контактов, которые будут работать даже без подключения смартфона.

 

Google Pixel Watch 2 получит датчик температуры: как будет работать? – фото 2

 

А еще ожидается возврат функции перевода от Google Переводчик через режим интерпретатора Google Assistant. Ну, а мы ожидаем презентации Google, чтобы попробовать этот смартчас. Она, кстати, состоится 4 октября, фанаты, не пропустите.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 19.09.2023
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Google Pixel Watch 2 получит датчик температуры: как будет работать?