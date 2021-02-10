Google Pixel Watch больше про софт и в меньшей мере про «железо»

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Смарт-часы получат чип, которому уже четыре года

Изначально Google планировала выпустить свои первые умные часы в 2018 году вместе с Pixel 3, но затем что-то пошло не так. В итоге Pixel Watch выйдут только в этом году и сам релиз компания решила провести в двух частях. На прошедшей конференции Google I/O она ограничилась демонстрацией внешнего вида и общими заявлениями о начинке. Полноценный же анонс устроят осенью вместе с Google Pixel 7.

Первые смарт-часы Pixel Watch также рискуют стать плохо охраняемым секретом, поэтому высок шанс, что о характеристиках мы узнаем раньше. Так, например, подоспели подробности о том, какой чип получат умные часы. Ранее ходили слухи, что тесная дружба Samsung и Google, которая уже увенчалась выходом фирменного процессора Tensor и новой версией Wear OS, приведет к тому, что Pixel Watch получат чипсет Exynos W920. Напомним, то этот процессор установлен в Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic.

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Но издание Phonearena разузнало, что, к сожалению, Pixel Watch получит чип, вышедший еще в 2018 году. Речь о Exynos 9110, который изготовлен по нормам 10-нанометровой технологии и обладает уже устаревшими ядрами Cortex-A53. На фоне него Exynos W920, созданный по нормам 5-нм технологии и с более новыми ядрами Cortex-A55, смотрится выигрышнее.

Все указывает на то, что при создании Google Pixel Watch не делали ставку на производительность. Это часы — про софт. Правда, пока сложно понять, что Google может предложить в части ПО, чего не реализовали другие компании.

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Источник: phonearena