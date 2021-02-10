Google Pixel Watch могут выйти, но не сейчас. И вот почему

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Компания не считает это направление перспективным и прибыльным для себя

Уже практически все уважающие себя производители выпустили смарт-часы и только Google все еще никак не может взять этот рубеж. Разговоры о том, что компания вот-вот представит носимый гаджет, ходят достаточно давно и они уже превратились в фантом, о котором все говорят, но никто не видел. Ждали анонс Pixel Watch и вместе с релизом Pixel 6, но не случилось.

Ряд экспертов предположили, что ожидания скоро выхода смарт-часов от Google напрасны. В обоснование причин такого вывода они напоминают, что основной доход компании зиждиться на сервисах, например, таких как Search и YouTube. Несмотря на то, что компания основательно продвинулась в деле создания «железа», оно не приносит Google приличный доход. Выпуск смарт-часов не сулит больших барышей компании.

Не стоит забывать и то, что умные часы не могут похвастаться большой популярностью, а, значит, рассчитывать на большие продажи не стоит. Далеко не всем нужные носимые гаджеты. Поэтому компании проще вложиться в создание программного обеспечения смарт-часов и «подсадить» на него прочих производителей, чем самой поставить производство носимой электроники на поток.

Умные часы создать непросто. Даже самые лучшие из представленных на рынке - Apple Watch Series 7, Garmin Venu 2 и Galaxy Watch 4 – не идеальны. Google явно осторожничает и не хочет нести репутационные потери из-за неудачной попытки выпустить смарт-часы. Google нужна веская причина для создания Pixel Watch. А ее на сегодняшний момент нет. Поэтому вряд ли в скором времени компания выпустит под своим брендом смарт-часы.

Но она вполне может сделать это, используя, например, Fitbit, которую она не так давно прикупила. Есть вероятность, что мы увидим умные часы под брендом Fitbit, которые будут максимально близки к тому, какими мы можем в будущем увидеть Pixel Watch. Как на самом деле сложится со смарт-часами под маркой Google, покажет время. Сейчас же многие склонны винить дефицит чипов в том, что компания не спешит с их выходом, а не то, что она попросту не считает это направление перспективным для себя.

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Источник: androidauthority