Google Pixel Watch теперь заряжается дольше после обновления прошивки

82

2,5 часа для зарядки!

Google скорректировал характеристики часов Pixel Watch – полная подзарядка теперь официально занимает 2,5 часа, или 150 минут, что почти вдвое дольше, чем раньше. Зарядка от 0 до 50 процентов теперь занимает 45 минут вместо 30, а для зарядки до 80 процентов Pixel Watch теперь должен оставаться на зарядном устройстве в течение 75 минут, что на 20 минут длиннее, чем раньше.

Производитель Pixel Watch заявил, что время подзарядки пришлось переоценить после обновления прошивки, и эти новые характеристики должны больше соответствовать тому, что ожидает среднестатистический пользователь.

Одной из возможных причин такого изменения является тепло, выделяемое во время зарядки – сначала Pixel Watch достаточно сильно нагревался во время зарядки, что может отрицательно повлиять на время работы аккумулятора. С однодневным временем работы и более чем двумя часами подзарядки, Pixel Watch теперь тратит больше времени на зарядку, чем большинство конкурентов. По этой причине, среди прочего, Google отказалась от беспроводной подзарядки на Pixel Watch 2 и вместо этого установила четыре металлических контакта на задней панели смарт-часов, которые используются для подзарядки.

Читайте также: Pixel 8 и 8 Pro - блокировка возможности тестирования смартфонов через бенчмарки

Источник: 9to5google