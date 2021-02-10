Google планирует обновить боковую панель Chrome - переосмысление ее функционала или фишка, которая давно нужна?

121

УЛУЧШЕНИЕ UX

Компания Google разрабатывает обновления боковой панели в браузере Chrome, с которым пользователи смогут прикреплять отдельные панели для быстрого доступа.

Теперь боковую панель Chrome можно открыть нажатием на иконку рядом с аватаркой пользователя. После обновления эта кнопка будет убрана.

Вместо этого пользователи смогут прикреплять отдельные панели, например закладки, историю или режим чтения. Иконки этих панелей отображаются справа от адресной строки для быстрого доступа.

Можно также настраивать порядок отображения прикрепленных панелей. Обновление тестируется в бета-версии Chrome 121. Если вы нетерпеливы и уже хотите попробовать эту фишку, флажок в Chrome chrome://flags/#side-panel-pinning для вас .

Источник - 9to5google