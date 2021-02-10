Google платит Apple за то, чтобы та держалась подальше от рынка поисковых систем

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Apple и не нужен собственный поисковик, она получает солидные отступные от Google

California Crane School, Inc., коммерческое учебное заведение, не готово мириться с тем, что Google получила статус поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple. Для этого оно обратилось с коллективным иском в суд, чтобы доказать, что Google и Apple фактически вступили в сговор, где последняя отказалась конкурировать в интернет-гигантом на рынке интернет-поиска. Причем сделала это она не безвозмездно, а получив солидную сумму отступных.

Истцы утверждают, что Google заплатил незаконно Apple более $50 млрд, чтобы концерн из Купертино вышел из борьбы за онлайн-бизнес. Они уверены, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, контролируя 94% внутреннего рынка мобильных поисковых систем и 82% внутреннего рынка компьютерных поисковых систем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Инициаторы судебного разбирательства считают, что лояльные отношения между Google и Apple на рынке поисковых систем зародились в начале 2000 годов. У истоков «схемы» стоял сам Стив Джобс, а также бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Руководство двух компания провело несколько тайных встреч, по итогам которых было решено, что Apple предоставит Google статус поисковой системы по умолчанию на своих устройствах, а последняя в свою очередь будет делиться с купертиновцами заработками от рекламного трафика.

В иске Google и Apple обвиняются в покупке реальных и потенциальных конкурентов, а также утверждается, что посредством своих соглашений об отказе от конкуренции Google и Apple подавляют конкуренцию со стороны более мелких поисковых компаний и даже причастны к вытеснению с рынка конкурентов. Обе компании несут ответственность за более высокие расценки на рекламу, которые были бы ниже, существуй конкурентная среда на рынке интернет-поиска.

Истцы фактически обвинили Apple и Google в построении мошеннической схемы и требуют от них выплатить в возмещение ущерба сумму в несколько миллиардов долларов США. В числе исковых требований значится внесение запрета на использование Google в качестве поисковой системы по умолчанию на «яблочных» гаджетах.

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Источник: lawstreetmedia