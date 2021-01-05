Google начал отправку обновления, которое решит проблемы с работой автояркости на смартфонах Google Pixel

687

Январское обновление Google Pixel должно решить проблемы работы автояркости и автоповорота.

По традиции Google начали январь с отправки очередного обновления на некоторые из смартфонов своей линейки Pixel. На этот раз новая прошивка отправляется с улучшениями работы автояркости в определенных условиях освещения для Pixel 4a, 4a 5G и 5, а также улучшениями работы автоповорота для всех устройств, которые все еще получают обновления.

Помимо этого, владельцы смартфонов Pixel 5 также получат и повышение качества воспроизводимых системных звуков. А на Pixel 4a 5G должен уйти посторонний шум динамиков в определенных сценариях использования. Для всех остальных Pixel-фонов было добавлено исправление ошибки, при которой некоторые приложения могли перезапускаться без ведома пользователя.

Читать также: ﻿

Естественно, последняя версия прошивки означает добавление самого свежего патча безопасности, который в этот раз датируется январем 2021 года. Пользователи данных устройств, могут, как обычно, ожидать постепенного развертывания отправки обновления по воздуху – то есть прошивка будет отправляться несколькими волнами. Чтобы все возможные устройства Pixel получили свое обновление понадобится, скорее всего, пара недель.

Новая сборка имеет два номера – RQ1A.210105.003 и RQ1A.210105.002, в зависимости от того, про какой именно смартфон идет речь. Так или иначе, проверить, поддерживается ли ваше устройство, можно на официальном сайте Google Pixel.

Читать также: Google Pixel 5a показали вживую﻿

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Phone Arena



https://andro-news.com/news/redmi-note-9t-poluchil-novyy-sertifikat-chto-oznachaet-skoruyu-p.html Redmi Note 9T получил новый сертификат, что означает скорую презентацию