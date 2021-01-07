Google Camera 8.1 доступна для ряда Android-смартфонов. Как установить

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Google Camera 8.1 портировали на смартфоны под управлением Android 10 и Android 11

В сентябре прошлого года вышло большое обновление Google Camera до версии 8.0, которое привнесло целый ряд новых функций. В ноябре состоялся релиз Google Сamera 8.1, где доработали ряд опций. Но проблема в том, что приложение доступно только для устройств Pixel. Не так давно появилась возможность установить Google Camera 8.1 на сторонние смартфоны. Рассказываем, как это сделать.

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На самом деле речь идет о моде GCam PX Mod v8.1, который призван перенести приложение Google Camera на несколько смартфонов и обеспечить его работу. Он несет с собой обновленный пользовательский интерфейс, разнообразные AI‑режимы, включая астрофотографию, Night Sight, HDR10+ и кинематографическое паномирование. По заявлению создателей, мод работает с большим количеством устройств с Android 10 и Android 11, за исключением тех, что базируются на Snapdragon 845 и рядом моделей OnePlus и Samsung.





Как установить GCam PX Mod v8.1:

перейти по этой ссылке

нажмите «PXv8.1_GCam-v1.0.apk» и дождитесь завершения загрузки;

открыть загруженный файл и установить его на смартфон;

после завершения процесса установки GCam 8.1, открыть его и дать необходимые разрешения для его работы.

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Источник: olhardigital