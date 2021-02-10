Google пошла войной на Роскомнадзор. Замаячила блокировка YouTube?

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Google намерена оспорить в суде требования Роскомнадзора удалить несколько ссылок в YouTube

Пришло сообщение, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google к Роскомнадзору. Поисковый гигант требует признать незаконным требования ведомства об удалении 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о роликах на YouTube, в которых чиновники усмотрели призыв к участию в несанкционированных митингах в январе нынешнего года.

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Важно то, что ранее Google только оборонялась и предпочитала не ввязываться в открытую конфронтацию с Роскомнадзором. Похоже, что перейти к активным действиям компанию заставило то давление, которое сейчас оказывается на нее по различным направлениям. Она понимает, что покорность может привести к тому, что аппетиты чиновников возрастут и блокировка контента по указке Роскомнадзора может стать нормой.

Сейчас Роскомндазор и Google выясняют отношения по различным направлениям. Так, 13 апреля Арбитражный суд Москвы вынес решение, которым признал блокировку канала «Царьград» на YouTube незаконной. Свои действия поисковый гигант объяснил тем, что владелец канала находится под санкциями США за то, что открыто высказывался в поддержку ЛНР и ДНР, а также оказывал гуманитарную помощь тем, кто проживает на этих территориях. Сейчас Google пытается оспорить это решение, подана апелляция.

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Нельзя исключать того, что в противостоянии в Google, Роскомнадзор не введет в действие силовой вариант закручивания гаек — блокировка YouTube на территории России. Прибегнут ли чиновнику к нему, пока сказать сложно. Но точно Google будет предпринимать шаги, чтобы исключить риск возможной блокировки в будущем. Иск против Роскомнадзора один из шагов в этой стратегии.

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Источник: gazeta