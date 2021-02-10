Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

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Honor 50 станет линейкой, которая уже интересна тем, что получит чипы Snapdragon и Google-сервисы

Чтобы уберечь Honor от гибели и сохранить его конкурентоспособность на рынке, Huawei продала бренд. Уже в ранге независимого он может вернуться к сотрудничеству с американскими компаниями, где наиболее важными являются Google и Qualcomm. Похоже, что план сработал и Honor продолжит борьбу на рынке на равных с соперниками условиях.

Прошедшее с момента обретения независимости время, Honor потратила на то, чтобы утрясти все формальности и заключить новые контракты. Уже точно известно, что Qualcomm начнет поставлять свои чипы Honor. Оставалось договориться с Google на установку GSM-версии Android и можно ввязываться в драку на рынке смартфонов. И это китайцам удалось.

Пришло сообщение, что на глобальном рынке смартфоны Honor будут доступны с сервисами Google. И это не слухи, или чьи-то домыслы. Информация официальная и исходит от немецкого подразделения компании. В частности, в одной из веток обсуждения будущего смартфона Honor с чипом Snapdragon 778G пользователь спросил напрямик: появятся ли сервисы Google в устройствах компании. И пресс-служба производителя отреагировала, подтвердив появление Google-сервисов в смартфонах Honor.

Что ж, похоже, что серия Honor 50 ознаменует собой возвращение GSM‑версии Android на смартфоны компании.

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Источник: twitter