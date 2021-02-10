Google разрабатывает новый Tensor без участия Samsung. Наконец-то Pixel станет мощным смартфоном?

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Сотрудничество с TSMC вместо Samsung наверняка пойдет на пользу

Компания Google уже несколько лет перешла на использование процессоров собственной разработки. Но фактически большая часть процессора разрабатывалась и производилась компанией Samsung, и только некоторые дополнительные модули являлись собственной разработкой корпорации добра.

Практика показала, что плоды такого сотрудничества оказались не самыми лучшими решениями на рынке. Чипы были довольно горячие и далеко не самые продуктивные, особенно плохо все было в играх. Третье поколение, которое будет представлено вместе с 8 серией смартфонов Pixel, по предварительным тестам, станет получше, но все равно даже близко не стоит рядом с флагманскими чипами от конкурентов.

Подобно компании надоело отстать в этом вопросе и решила попытаться разработать и выработать чип в сотрудничестве с TSMC. По-моему, это очень хорошая новость, потому что производить его планируют по современному 3нм техпроцессу и как минимум проблем с перегревом он не будет. Новый проект получил кодовое название Laguna, а готовый продукт мы увидим только в 2025 году.

Сначала планировался анонс уже в 2024 году, но из-за неназванных проблем разработка немного затянулась. Следующее поколение Pixel 9 еще будет на старой архитектуре, а вот юбилейный 10 может стать настоящим прорывом для компании. Хотя, еще не известно, что выйдет у самой компании Google, поживем увидим.

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Источник: androidcentral