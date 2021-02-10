Google улучшила Android, фишки MIUI 13, Galaxy S22 теперь по-взрослому и что будет с анонсом iPhone 13

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Уходящая неделя вряд ли запомнится, как самая насыщенная на премьеры и какие-то события. Но кое-что ей все же удалось оставить в памяти. Например, Huawei официально подтвердила, что линейка Huawei P50 дебютирует 29 июля, у OnePlus вышел интересный и привлекательный по цене Nord 2, а POCO выкатила F3 GT ему в противовес на рынке Индии. Вспоминаем и другие события недели, которые запомнились.

Смартфоны на Android начнут предупреждать, когда вы долго «залипните» в экран смартфона. И все это в рамках «цифрового благополучия» пользователей. Так же стало известно, что не стоит полностью доверять Google Maps, они могут быть небезопасными и проведут по смертельно опасному пути в горах.

В сеть слили ролик с ZTE Axon 30 в главной роли. Подэкранная фронталка действительно не видна, но вот получить на нее качественные фоточки вряд ли получится. Все ж технология еще сырая и есть ограничения, обойти которые не получается. Ждем, что смогут предложить Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung. Может быть у них получится сделать лучше.

Samsung готовится к Unpacked и уже по традиции инсайдеры торопится слить всю информацию о новинках. На днях они назвали ценники на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Демократичными их точно не назовешь и складные устройства вновь далеки от звания массовых. Не будет дешевой и серия Galaxy S22, но есть шанс, что завезут 65 Вт зарядку.

Удивляет то, с каким упорством Huawei борется за жизнь. Она даже решится на то, чтобы вывести на глобальный рынок Huawei P50. Естественно, без сервисов Google, что делает их нишевым предложением.

А вот у Oppo с ее «дочками» все складывается отлично. При поддержке Realme и OnePlus компании удалось в первый летний месяц стать второй на мировом рынке. С приходом OnePlus Nord 2 позиции «семьи Oppo» должны укрепиться. В планах также выход Oppo Watch 2 с новым чипом и полным набором датчиков. А Realme готовится выпустить конкурентов MagSafe и на днях в сеть выложили фоточки двух версий магнитной зарядки в исполнении китайцев.

Вчера состоялась премьера POCO F3 GT, который на глобальный рынок не выйдет. Как и не планируют продавать на мировом рынке Xiaomi Mi Pad 5 с Snapdragon 870, предложив лишь версию с Snapdragon 860. Компания работает над двумя версиями Redmi K40 Ultra, раскладушкой с гибким дисплеем и завершает приготовления к анонсу Xiaomi Mi Mix 4. Именно Mix должен предложить подэкранную селфи-камеру и посмотрим, «уделает» она ZTE Axon 30 или нет.

И, конечно же, к разряду главных «сливов» недели стоит отнести информацию о фишках MIUI 13. Помимо шаблонного обещания, что она будет легче и шустрее предшественника, она предложит механизм виртуального расширения оперативной памяти и плавающее окно для игр. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!