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Google улучшила Android, фишки MIUI 13, Galaxy S22 теперь по-взрослому и что будет с анонсом iPhone 13

24.07.2021 98 0

Уходящая неделя вряд ли запомнится, как самая насыщенная на премьеры и какие-то события. Но кое-что ей все же удалось оставить в памяти. Например, Huawei официально подтвердила, что линейка Huawei P50 дебютирует 29 июля, у OnePlus вышел интересный и привлекательный по цене Nord 2, а POCO выкатила F3 GT ему в противовес на рынке Индии. Вспоминаем и другие события недели, которые запомнились.

 

Смартфоны на Android начнут предупреждать, когда вы долго «залипните» в экран смартфона. И все это в рамках «цифрового благополучия» пользователей. Так же стало известно, что не стоит полностью доверять Google Maps, они могут быть небезопасными и проведут по смертельно опасному пути в горах.

 

Google улучшила Android, фишки MIUI 13, Galaxy S22 теперь по-взрослому и что будет с анонсом iPhone 13 – фото 1

 

В сеть слили ролик с ZTE Axon 30 в главной роли. Подэкранная фронталка действительно не видна, но вот получить на нее качественные фоточки вряд ли получится. Все ж технология еще сырая и есть ограничения, обойти которые не получается. Ждем, что смогут предложить Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung. Может быть у них получится сделать лучше.

 

Samsung готовится к Unpacked и уже по традиции инсайдеры торопится слить всю информацию о новинках. На днях они назвали ценники на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Демократичными их точно не назовешь и складные устройства вновь далеки от звания массовых. Не будет дешевой и серия Galaxy S22, но есть шанс, что завезут 65 Вт зарядку.

 

Удивляет то, с каким упорством Huawei борется за жизнь. Она даже решится на то, чтобы вывести на глобальный рынок Huawei P50. Естественно, без сервисов Google, что делает их нишевым предложением.

 

Google улучшила Android, фишки MIUI 13, Galaxy S22 теперь по-взрослому и что будет с анонсом iPhone 13 – фото 2

 

А вот у Oppo с ее «дочками» все складывается отлично. При поддержке Realme и OnePlus компании удалось в первый летний месяц стать второй на мировом рынке. С приходом OnePlus Nord 2 позиции «семьи Oppo» должны укрепиться. В планах также выход Oppo Watch 2 с новым чипом и полным набором датчиков. А Realme готовится выпустить конкурентов MagSafe и на днях в сеть выложили фоточки двух версий магнитной зарядки в исполнении китайцев.

 

Вчера состоялась премьера POCO F3 GT, который на глобальный рынок не выйдет. Как и не планируют продавать на мировом рынке Xiaomi Mi Pad 5 с Snapdragon 870, предложив лишь версию с Snapdragon 860. Компания работает над двумя версиями Redmi K40 Ultra, раскладушкой с гибким дисплеем и завершает приготовления к анонсу Xiaomi Mi Mix 4. Именно Mix должен предложить подэкранную селфи-камеру и посмотрим, «уделает» она ZTE Axon 30 или нет.

 

И, конечно же, к разряду главных «сливов» недели стоит отнести информацию о фишках MIUI 13. Помимо шаблонного обещания, что она будет легче и шустрее предшественника, она предложит механизм виртуального расширения оперативной памяти и плавающее окно для игр. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!

 

Google Android MIUI 13 Samsung Galaxy S22 Huawei P50 Xiaomi Mi Mix 4 iPhone 13
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.07.2021

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Google улучшила Android, фишки MIUI 13, Galaxy S22 теперь по-взрослому и что будет с анонсом iPhone 13