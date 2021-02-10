Google удалит ваш аккаунт Gmail, если вы не войдете в него! Неактивным в течение двух лет аккаунтам грозит опасность.

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Еще не поздно спасти неактивный аккаунт Gmail

Еще в мае Google заявил, что аккаунты Gmail, которые были неактивны в течение двух лет, будут удалены и стерты с лица земли. До того, как Google сделал это заявление, он стирал содержимое, хранившееся в этих, казалось бы, забытых аккаунтах, но позволяло аккаунту Gmail оставаться активным. Теперь Google может быть озабочен дополнительным риском для безопасности, сопровождающим заброшенные аккаунты Gmail.

По данным Android Authority, Google начнет удалять эти аккаунты со следующего месяца. Еще не поздно спасти неактивный аккаунт Gmail, который у вас есть. Чтобы сохранить неактивный аккаунт Gmail, все, что вам нужно сделать, - это войти в него и начать им пользоваться или используйте свой аккаунт Google для входа в сторонние приложения.

Говоря о YouTube, Google имеет процедуру удаления заброшенных аккаунтов Gmail, но пока она не будет удалять неиспользуемые аккаунты Gmail, в которых есть активное видео на YouTube. Удаление начнется с аккаунтов Gmail, которые были созданы и больше никогда не использовались.

Google удаляет только неактивные личные аккаунты Gmail. Покинутые аккаунты, принадлежащие компаниям или школам, не будут удалены. Помните, что Google удаляет аккаунты Gmail, которые засохли на лозе в течение двух лет.

Источник: androidauthority