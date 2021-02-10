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Google выпустила сентябрьский Android Feature Drop – новые фишки от компании на твой Android смартфон

05.09.2023 90 0

доступен всем смартфонам

Компания Google представила очередной Android Feature Drop – обновление для экосистемы Android с новыми возможностями. На этот раз обновления коснутся виджета At a Glance, кошелька Google Wallet, Android Auto и приложения Lookout.

 

Первое обновление - виджет At a Glance на лаунчере Android получит обновленный дизайн и "умные" функции типа напоминаний об отправке на рейс или прогнозе погоды, приблизив его к смартфонам Google Pixel.

 

Google выпустила сентябрьский Android Feature Drop – новые фишки от компании на твой Android смартфон – фото 1

 

Второе обновление - Google Wallet позволит импортировать карты с помощью фото - gym-карты, библиотечные карты, карты лояльности магазинов и т.д. Достаточно будет сделать снимок штрихкода или QR-кода.

 

Кроме того, Google's Image Q&A из Lookout теперь вышла из закрытой беты. Чтобы протестировать новую фишку, загрузите в Lookout изображение, и она опишет это изображение для вас. Затем вы можете задать вопрос об изображении и услышать ответ на 34 языках.

 

Google выпустила сентябрьский Android Feature Drop – новые фишки от компании на твой Android смартфон – фото 2

 

Также в скором времени у Android Auto появится поддержка звонков через Zoom и Webex. А в "утренних рутинах" Google Assistant сможет озвучивать данные о сне с Fitbit или Google Fit.

 

Google выпустила сентябрьский Android Feature Drop – новые фишки от компании на твой Android смартфон – фото 3

 

Обновления будут постепенно разворачиваться на устройствах с Android в ближайшие недели, и доступно будет всем смартфонам.

 

Источник: androidcentral

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 05.09.2023
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Google выпустила сентябрьский Android Feature Drop – новые фишки от компании на твой Android смартфон