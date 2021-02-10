Google выпустил новое приложение YouTube Create: мобильное приложение для редактирования видео для создателей контента

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Редактировать видео еще проще

Компания Google запустила в Google Play Store новое приложение для редактирования видео под названием YouTube Create, ориентированное на создателей контента. Это приложение позволяет пользователям редактировать видео прямо со своего телефона с помощью простого в использовании интерфейса и полупрофессиональных инструментов – бесплатно и без рекламы.

Он все еще находится в стадии разработки, но YouTube выпустил его в бету для того, чтобы начать получать отзывы от создателей на ранней стадии, чтобы они могли сделать его лучшим приложением.

В настоящее время он доступен в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее, Индии, Великобритании и Индонезии. YouTube планирует выпустить версию для iOS в 2024 году.

Хотя он уступает в своих возможностях профессиональным приложениям для создания видео на ПК, но в некоторых моментах даже лучше мобильных приложений редактирования видео. Благодаря переходам, наложениям, субтитрам, текстовым эффектам, наклейкам и возможностям озвучивания YouTube Create действительно становится удобным инструментом.

Кроме того, приложение содержит полезные, простые в использовании инструменты, которые помогут вам создавать длинные и короткие видео, независимо от того, имеют ли они горизонтальный или вертикальный формат.

Одной очень полезной функцией является встроенный очистительный инструмент, который поможет избавиться от фонового шума и таким образом улучшить качество вашей работы. Приложение также может экспортировать в качестве 1080p или 720p, что не удивительно, учитывая, что многие приложения для редактирования видео на Android имеют такие же ограничения.

YouTube Create, безусловно, является шагом в правильном направлении и может стать очень мощным инструментом для новых создателей контента или просто для тех, кто предпочитает создавать быстрые правки прямо со своего телефона. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как приложение будет развиваться со временем и какие новые функции будут добавлены, чтобы привлечь ютуберов к созданию большего контента.

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Источник: phonearena



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