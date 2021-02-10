Осторожно, в новой бета-версии Android 14 QPR1 на Pixel не работает Google Wallet!

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Google сломал оплату NFC в Android 14 QPR1

Google только что выпустил первую бета-версию Android 14 QPR1 для смартфонов Pixel, но нужно предостеречь их владельцев – в этой бете Google Wallet не работает!



Платежи NFC через Google Wallet работают почти на любом смартфоне Android – многие полагаются на эту функцию в своей повседневной жизни. Однако запуск раннего программного обеспечения или root-права часто приводят к тому, что устройство перестает отвечать требованиям безопасности, Wallet на нем перестает работать.



Хотя беты Android в основном работали с Google Wallet, это не касается Android 14 QPR1.



Открытие программы Wallet на Pixel приводит к всплывающему окну с уведомлением о том, что устройство не отвечает требованиям безопасности и невозможности оплаты с помощью смартфона. Попытка добавить новую карту приводит к подобной ошибке.



Примечательно, что Wallet не удаляет ни одну из карт, которые уже настроены для платежей NFC на Pixel и не указывает на то, что они не будут работать, но добавить карту не удается и платежи не работают.﻿

Источник: 9to5google