Google устроил генеральную уборку в Play Store: удаляет приложения Cleaner: что будет следующим?

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Google снова пытается

Стремясь избавить Play Store от вредоносных и ненужных программ, Google продолжает сканировать потенциально опасные программы и даже удаляет их из магазина. Программы, которые предлагают фальшивые обещания и распространяют злонамеренное программное обеспечение, всегда на радаре. Но иногда настоящие приложения также страдают из-за механизма автоматического удаления в Google Play Store. Во время недавней практики удаления Google удалила несколько приложений Cleaner, включая популярный SD Maid.

Разработчики этих приложений поделились своим положением на Reddit и сообщили о внезапном удалении и полном прекращении действия аккаунта Play Store. Особенно для программы SD Maid причиной удаления названы нарушения «Политики сталкерского программного обеспечения» Google. Учитывая заявление разработчика, нет такой функции, которая позволяет им следить за конфиденциальностью и данными пользователей. Даже исходный код SD Maid указан на GitHub. Вот подробная причина удаления программы SD Maid:

Причина прекращения: мы обнаружили модель высокого риска или злоупотребления, связанную с вашим аккаунтом разработчика, и принимаем эти меры в соответствии с разделом 8.3/10.3 Соглашения разработчика Google Play о распространении.

Что может быть точной причиной – неизвестно, но в этом году Google предупредила о новых указаниях, связанных с приложениями «Обманчивое поведение». Программы, не объясняющие точного использования соответствующих программ, подпадают под «Обманчивое поведение». Политика «Обманчивое поведение» каким-то образом применяется к программам Cleaner, которые рекламируют себя как программы для повышения скорости.

Интересная тенденция, ведь раньше на просторах Play Store можно было увидеть много "интересных" программ, а сейчас магазин для Android превращается в App Store.

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Источник: gizmochina



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